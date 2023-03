Francesco ricoverato al Gemelli: notte tranquilla per il Papa (Di giovedì 30 marzo 2023) Città del Vaticano – Ha passato “una notte tranquilla” Papa Francesco, da ieri ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria. Non è Covid-19 e nemmeno una polmonite. Il Pontefice, che da tempo vive con mezzo polmone in meno (all’età di 21 anni parte dell’altro organo gli fu asportato in seguito alle complicazioni di una polmonite grave) è arrivato al nosocomio non con un’ambulanza vera e propria, ma con un pullmino attrezzato partito dal Gemelli e arrivato in Vaticano dopo che il Santo Padre ha accusato un affaticamento respiratorio mentre era a Santa Marta, dopo aver fatto rientro all’udienza generale. Al decimo piano del Policlinico, dove vi è la “suite” Papale allestita per la prima volta negli anni ’80 (col ricovero di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 marzo 2023) Città del Vaticano – Ha passato “una, da ierial Policlinicodi Roma per un’infezione respiratoria. Non è Covid-19 e nemmeno una polmonite. Il Pontefice, che da tempo vive con mezzo polmone in meno (all’età di 21 anni parte dell’altro organo gli fu asportato in seguito alle complicazioni di una polmonite grave) è arrivato al nosocomio non con un’ambulanza vera e propria, ma con un pullmino attrezzato partito dale arrivato in Vaticano dopo che il Santo Padre ha accusato un affaticamento respiratorio mentre era a Santa Marta, dopo aver fatto rientro all’udienza generale. Al decimo piano del Policlinico, dove vi è la “suite”le allestita per la prima volta negli anni ’80 (col ricovero di ...

