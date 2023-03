Francesco Chiofalo rivolge un appello all’ex fidanzata Drusilla Gucci Video

Leggi su isaechia

(Di giovedì 30 marzo 2023) Nelle scorse oreè stato spettatore inerme del catfight fra la sua exe Marialaura De Vitis. Fra le due ex naufraghe de L’Isola dei Famosi c’è stato un botta e risposta super trash dopo la paparazzata della Pupa in compagnia di Lenticchio. La– in una serie di storie Instagram – ha prima ironizzato sul suo ex, per poi inviare un messaggio al vetriolo contro Marialaura, la quale è subito intervenuta ricambiando con la stessa moneta. Come avrà reagito l’ex protagonista di Temptation Island dopo aver assistito a questo duello senza esclusione di colpi? Poco fa, attraverso una storia sul suo profilo Instagram (as usual!) ha spiegato di non voler di proposito rispondere alla sua ex, in quanto alcune cose si dovrebbero chiarire in privato. ...