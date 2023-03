Franceschini comanda nel Pd anche con Schlein tra poltrone e dossier chiave

Leggi su iltempo

(Di giovedì 30 marzo 2023) Esistono persone che quando il mare è in tempesta galleggiano serenamente. Non vanno in panico. Tutt'altro, si trovano a proprio agio. E preferiscono raggiungere il porto sicuro piuttosto che fungere da primi della classe e spendersi per salvare gli altri. È un po' il ruolo che si è ritagliato all'interno del Partito Democratico il camaleontico Dario. Come scrive “Repubblica”, l'ex ministro della Cultura, che è a capo di una delle più vaste correnti interne del Pd, nonostante la ventata di novità portata dalla nuova segretaria Elly, che sembrava per lui e per la sua frangia non promettere nulla di buono, ha conseguito il suo obiettivo. Appunto, quello di galleggiare, spingendo dentro la nuova epocatutti i suoi sostenitori. E, in base a quanto riporta il quotidiano, è stato il solo a resistere al rimpasto di ...