FOTO – Materazzi | scambio di maglia con Barret dei New York Knicks

Leggi su inter-news

(Di giovedì 30 marzo 2023) Marcoha assistito all’ultima sfida dei Newin NBA. L’ex difensore dell’Inter ha scambiato unacon Rowan Alexandert jr.– I Newvincono 101 a 92 la sfida contro i Miami Heat. Ad assistere alla partita anche Marco, grande appassionato dell’NBA, che per l’occasione ha scambiato lacon il cestista canadese Rowan Alexandert jr. The best guy you could have possibly drafted,! @iomatrix23 https://t.co/OLCaqMDHDX — Inter (@Inter en) March 30, 2023 Fonte: Pagina Twitter Inter Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, ...