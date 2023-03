FOTO: Ecco la gabbia per il match tra Edge e Balor (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo tanto tempo, rivedremo finalmente un Hell in a Cell match al difuori dell’omonimo PLE. Infatti, come sappiamo giá da diverso tempo, Edge e Finn Balor si affronteranno nella gabbia per la resa dei conti definitiva. Da qualche ora, sta circolando un tweet che rivela la struttura della gabbia e il particolare che salta immediatamente all’occhio è uno: il colore della gabbia. Addio rosso, bentornato grigio! The silver Hell in a cell structure is up! #WrestleMania pic.twitter.com/oH6GVs9Syc— ???? ???????? (@AdamGoldberg28) March 29, 2023 La gabbia, come anticipato prima, è tornata alle origini: addio al rosso, ritorna il caro vecchio grigio. La presenza di questa stipulazione, nonchè il cambio di colore, potrebbero far pensare ad un “abbandono” anche del ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo tanto tempo, rivedremo finalmente un Hell in a Cellal difuori dell’omonimo PLE. Infatti, come sappiamo giá da diverso tempo,e Finnsi affronteranno nellaper la resa dei conti definitiva. Da qualche ora, sta circolando un tweet che rivela la struttura dellae il particolare che salta immediatamente all’occhio è uno: il colore della. Addio rosso, bentornato grigio! The silver Hell in a cell structure is up! #WrestleMania pic.twitter.com/oH6GVs9Syc— ???? ???????? (@AdamGoldberg28) March 29, 2023 La, come anticipato prima, è tornata alle origini: addio al rosso, ritorna il caro vecchio grigio. La presenza di questa stipulazione, nonchè il cambio di colore, potrebbero far pensare ad un “abbandono” anche del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoPillon : Per @ZanAlessandro che insulta a vanvera, ecco un altro catalogo per l'#uteroinaffitto con le varie opzioni: bianca… - AmbCina : Dal 2017, il fotografo ???? #XuLin ha viaggiato in più di 80 località di fiume scattando oltre 40.000 foto?? per docum… - borghi_claudio : Ecco come era stato presentato il certificato europeo di filiazione, quello che dietro la maschera dei 'diritti dei… - mrspaolina : RT @pattyfra1: MARIA ANTONIETTA FERRARA - Basilicata Ecco 3 foto di PINA ??, la cagnolina recuperata ieri da Maria Antonietta. È una giova… - zampa_qua : RT @pattyfra1: MARIA ANTONIETTA FERRARA - Basilicata Ecco 3 foto di PINA ??, la cagnolina recuperata ieri da Maria Antonietta. È una giova… -