Forspoken: In Tanta We Trust, annunciato il DLC con data d’uscita! (Di giovedì 30 marzo 2023) Nelle scorse ore, Square Enix ha confermato, con tanto di data d’uscita, il DLC prequel di Forspoken, intitolato In Tanta We Trust: scopriamo insieme tutti i dettagli Forspoken è un gioco discreto, senza infamia e senza lode, che sarebbe sicuramente potuto essere di più se non fosse stato l’ennesima vittima di uno sviluppo travagliato e rushato e di un marketing selvaggio. Non per questo Forspoken è un brutto gioco, anzi, ma l’opera di Luminous Productions si è rivelata essere, per Square Enix, un flop sia dal punto di vista commerciale sia della critica. La nostra opinione ve l’abbiamo data in una recensione dedicata, che potete trovare cliccando qui, resta il dispiacere per un titolo che ha saputo comunque divertirci per decine di ore. Non solo: il fallimento di ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 30 marzo 2023) Nelle scorse ore, Square Enix ha confermato, con tanto did’uscita, il DLC prequel di, intitolato InWe: scopriamo insieme tutti i dettagliè un gioco discreto, senza infamia e senza lode, che sarebbe sicuramente potuto essere di più se non fosse stato l’ennesima vittima di uno sviluppo travagliato e rushato e di un marketing selvaggio. Non per questoè un brutto gioco, anzi, ma l’opera di Luminous Productions si è rivelata essere, per Square Enix, un flop sia dal punto di vista commerciale sia della critica. La nostra opinione ve l’abbiamoin una recensione dedicata, che potete trovare cliccando qui, resta il dispiacere per un titolo che ha saputo comunque divertirci per decine di ore. Non solo: il fallimento di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : #Forspoken: In Tanta We Trust, annunciato il DLC con data d'uscita! #ForspokenInTantaWeTrust #LuminousProductions… - infoitscienza : Forspoken: In Tanta We Trust, ecco la data di uscita del DLC - SoVideogame : Le DLC #Forspoken: In Tanta We Trust sera disponible le 26 mai - Nerdmovieprod : Forspoken: In Tanta We Trust, ecco la data di uscita del DLC #Forspoken #LuminousProductions #SquareEnix - IGNitalia : Frey torna in azione in #Forspoken: In Tanta we Trust, il primo e unico DLC dell'action RPG di Square Enix. Scopria… -

Forspoken, esce a maggio il primo contenuto extra I giocatori potranno tornare nelle terre di Athia nei panni di Frey Holland con il nuovo contenuto scaricabile (DLC) della storia, Forspoken: In Tanta We Trust, in arrivo il 26 maggio 2023 su ... Forspoken: il DLC In Tanta We Trust arriva a maggio Square Enix ha annunciato che i giocatori potranno tornare nelle terre di Athia nei panni di Frey Holland con il nuovo contenuto scaricabile della storia, Forspoken: In Tanta We Trust , in arrivo il 26 maggio 2023 per PlayStation 5 e PC (STEAM, Epic Games Store e Microsoft Store) Il DLC fungerà da prequel del gioco principale e si svolge 25 anni prima ... Forspoken non ha ancora finito, col DLC prequel che ha ora una data In Tanta We Trust verrà in ogni caso pubblicato il prossimo 26 maggio 2023 su tutte le piattaforme ... Ma non solo: coloro i quali hanno effettuato l'acquisto della versione Deluxe di Forspoken potranno ... I giocatori potranno tornare nelle terre di Athia nei panni di Frey Holland con il nuovo contenuto scaricabile (DLC) della storia,: InWe Trust, in arrivo il 26 maggio 2023 su ...Square Enix ha annunciato che i giocatori potranno tornare nelle terre di Athia nei panni di Frey Holland con il nuovo contenuto scaricabile della storia,: InWe Trust , in arrivo il 26 maggio 2023 per PlayStation 5 e PC (STEAM, Epic Games Store e Microsoft Store) Il DLC fungerà da prequel del gioco principale e si svolge 25 anni prima ...InWe Trust verrà in ogni caso pubblicato il prossimo 26 maggio 2023 su tutte le piattaforme ... Ma non solo: coloro i quali hanno effettuato l'acquisto della versione Deluxe dipotranno ... Forspoken: In Tanta We Trust – data e dettagli del primo DLC NerdPool Forspoken: In Tanta We Trust, ecco la data di uscita del DLC Forspoken: In Tanta We Trust – Combatti al fianco di Tantha Cinta e avventurati più a fondo nel mondo di Athia con il DLC che contiene un prequel della storia Square Enix Ltd, ha annunciato che i ... Forspoken, esce a maggio il primo contenuto extra I giocatori potranno tornare nelle terre di Athia nei panni di Frey Holland con il nuovo contenuto scaricabile (DLC) della storia, Forspoken: In Tanta We Trust, in arrivo il 26 maggio 2023 su entrambe ... Forspoken: In Tanta We Trust – Combatti al fianco di Tantha Cinta e avventurati più a fondo nel mondo di Athia con il DLC che contiene un prequel della storia Square Enix Ltd, ha annunciato che i ...I giocatori potranno tornare nelle terre di Athia nei panni di Frey Holland con il nuovo contenuto scaricabile (DLC) della storia, Forspoken: In Tanta We Trust, in arrivo il 26 maggio 2023 su entrambe ...