Formula 1 - Melbourne ospita il terzo round stagionale

(Di giovedì 30 marzo 2023) La1 è down under questo fine settimana, nella lontana, per il Gran Premio d'Australia. Ilappuntamento del Mondiale 2023 si disputa sul veloce e rinnovato circuito dell'Albert Park, nello Stato di Victoria. Ancora più veloce. L'anno scorso il circuito è stato rinnovato in alcuni punti, aumentando la velocità media. Hanno rimosso la chicane 9-10 e hanno aggiunto una zona DRS - dunque adesso ce ne saranno 4 in tutto - per cercare di favorire maggiormente i sorpassi. Questo è un fattore particolarmente importante, perché influenza l'assetto delle monoposto e le squadre devono fare i conti con l'impatto dell'ala mobile per lavorare sulla messa a punto, che sarà un po' diversa rispetto a quella dell'anno scorso. Il punto principale per tentare un attacco resta la curva 11, ma è possibile tentare di sopravanzare un ...