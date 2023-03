Formula 1 | GP Australia 2023 | dove vederlo in TV e Streaming

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tutto pronto per il weekend del GP d’della F1: ad aprire l’attesissimo terzo round stagionale ci sono le prime sessioni di prove libere, al via domani, venerdì 31 marzo. Complice il fuso orario, le libere andranno in scena in Italia ad orari anomali: si comincia alle 03.30, ora italiana, con le FP1. Per ... TAG24.

... 'Ho parlato di questa vicenda all'epoca, e ritengo ancora che non si debba dare spazio a persone piene di odio - ha spiegato il numero 44 alla vigilia del Gran Premio d'- voglio rendere ...A Melbourne, a ridosso del GP d', Stefano Domenicali ha preso parte a SportNXT , summit dell'industria sportiva dal quale ha tracciato lo stato di salute, ottimo, in cui versa la...Lewis Hamilton , dunque, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di, ha spiegato il proprio punto di vista: 'Penso che alle persone piene di odio non dovrebbe ...

La Formula 1 annuncia una nuova regola prima del GP Australia: divieto drastico al muretto Sport Fanpage

Melbourne - Formula One drivers welcomed wider grid slots from Sunday's Australian Grand Prix after Esteban Ocon and Fernando Alonso were penalised for missing their marks in the season's first two ...Formula One teams have been warned they risk punishment if personnel climb pitwall fences to celebrate as their drivers take the chequered flag.