Formula 1 | debutto shock a Melbourne | appassionati in lacrime | il motivo

(Di giovedì 30 marzo 2023) FIA subito pronta a prendere provvedimenti dopo l’uscita discussa di Jeddah, cambiamenti sostanziali in arrivo già nella prossima tappa di! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Durante l’ultimo Gran Premio dell’Arabia Saudita è stato necessario attendere diverse ore prima che venisse ufficialmente confermato il terzo posto di Fernando Alonso, una situazione che di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EFerrarialways : RT @Roberta07love: #OnThisDay Il 26 Marzo del 1958 nasceva Elio De Angelis, uno dei piloti italiani più talentuosi della Formula 1 degli a… - lesmo27 : RT @Roberta07love: #OnThisDay Il 26 Marzo del 1958 nasceva Elio De Angelis, uno dei piloti italiani più talentuosi della Formula 1 degli a… - Roberta07love : #OnThisDay Il 26 Marzo del 1958 nasceva Elio De Angelis, uno dei piloti italiani più talentuosi della Formula 1 de… - Milly_Sunshine : Oggi è l'anniversario del GP Brasile 1984, quello in cui esordirono Senna, Bellof e Brundle, questo è il post che v… - Motorsport_IT : #FE | Dall'inizio della stagione, @ds_penske_fe è stato uno dei pochi costruttori in grado di sfidare #Porsche. Ma… -

Ennesimo cambiamento in corsa per il regolamento della1, dopo i vari casi avvenuti nei primi due gran premi della stagione 2023. La Fia ha infatti ...Già dalle prove prima delci si era ...... nel Gran Premio d'Australia , il primo acuto di un 2023 fin qui avaro di gioie in1 . Il ... Non c'è una data precisa per ildi queste novità perché a Maranello stanno lavorando talmente ...Non tanto per ilistituzionale della neosegretaria Pd " facilitato dagli autogol di Conte e ... È la dimostrazione di come il "premier question time", lacon cui il presidente del ...

Formula 1, a Imola debutta la SF-23 EVO: la rivoluzione Ferrari comincia in Italia Everyeye Auto

A partire dal prossimo GP dell'Australia, i posti in griglia di partenza delle gare di Formula 1 saranno allargati di 20 centimetri. L'intenzione della Fia è di evitare i problemi di allineamento cost ...Attualmente è la serie Netflix più vista al mondo, anche medaglia di bronzo come miglior esordio nella prima settimana di streaming ...