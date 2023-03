Foggia, Delio Rossi torna in panchina: i dettagli (Di giovedì 30 marzo 2023) Il Foggia cambia ancora in panchina e lo fa richiamando Delio Rossi, l’ex Lazio torna in rossonero dopo l’esperienza del 1995 Il Foggia cambia ancora in panchina e lo fa richiamando Delio Rossi, l’ex Lazio torna in rossonero dopo l’esperienza del 1995. L’allenatore ha accettato la proposta di Canonico e firmerà un contratto di un anno e mezzo fino al giugno 2024. Questa mattina dirigerà il primo allenamento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Ilcambia ancora ine lo fa richiamando, l’ex Lazioin rossonero dopo l’esperienza del 1995 Ilcambia ancora ine lo fa richiamando, l’ex Lazioin rossonero dopo l’esperienza del 1995. L’allenatore ha accettato la proposta di Canonico e firmerà un contratto di un anno e mezzo fino al giugno 2024. Questa mattina dirigerà il primo allenamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Foggia torna alle origini: Delio Rossi è il nuovo allenatore

Delio Rossi torna al Foggia. Il presidente rossonero Nicola Canonico ha convinto il tecnico romagnolo a tornare alle origini e siederà sulla panchina in cui aveva iniziato quasi 30 anni fa da oggi.

CorMezzogiorno: "Amarcord al Foggia, ritorna Delio Rossi: Legato a città"

La decisione di affidare a Delio Rossi la vacante panchina del Foggia dopo le dimissioni di Mario Somma trova spazio nella pagina sportiva dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Tuttosport: "Il Foggia ricomincia da Delio Rossi"

"Il Foggia ricomincia da Delio Rossi. Per l'ex tecnico della Lazio sarà la terza esperienza con i pugliesi".