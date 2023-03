Florence Korea Film Fest 2023 al via stasera con la prima italiana del colossal Hansan: Rising Dragon (Di giovedì 30 marzo 2023) Il kolossal del regista Kim Han-min, Hansan: Rising Dragon, inaugurerà oggi a Firenze il Florence Korea Film Fest 2023: oltre al regista presente in sala l'attore Park Hae-il. Sarà la prima italiana di Hansan: Rising Dragon Redux, il kolossal bellico diretto da Kim Han-min, Film in costume sulla storica battaglia navale dell'isola di Hansan nel 1592, a inaugurare la 21ma edizione del Florence Korea Film Fest 2023, il più importante Festival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana, giovedì 30 marzo, al cinema La ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 marzo 2023) Il kolossal del regista Kim Han-min,, inaugurerà oggi a Firenze il: oltre al regista presente in sala l'attore Park Hae-il. Sarà ladiRedux, il kolossal bellico diretto da Kim Han-min,in costume sulla storica battaglia navale dell'isola dinel 1592, a inaugurare la 21ma edizione del, il più importanteival italiano dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana, giovedì 30 marzo, al cinema La ...

