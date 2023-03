Flipper Zero semina il caos, un hacker modifica i semafori della città (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Per i suoi potenziali utilizzi in diversi settori, Flipper Zero, un gadget che consente di modificare le frequenze radio, ha acquisito un certo fascino tra la comunità degli hacker. Tuttavia, è fondamentale utilizzare il gadget in modo corretto ed è responsabilità dell’utente assicurarsi che l’apparecchiatura venga utilizzata entro i limiti di legge. Come dimostrato in diversi video su Internet, Flipper Zero può azionare una serie di oggetti attraverso le onde radio, tra cui porte di automobili, cancelli automatici e semafori. L’utilizzo del dispositivo per far diventare verdi i semafori è una perfetta dimostrazione del potenziale di Flipper Zero. Sebbene la maggior parte dei semafori ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 30 marzo 2023) TecnoAndroid.it Per i suoi potenziali utilizzi in diversi settori,, un gadget che consente dire le frequenze radio, ha acquisito un certo fascino tra la comunità degli. Tuttavia, è fondamentale utilizzare il gadget in modo corretto ed è responsabilità dell’utente assicurarsi che l’apparecchiatura venga utilizzata entro i limiti di legge. Come dimostrato in diversi video su Internet,può azionare una serie di oggetti attraverso le onde radio, tra cui porte di automobili, cancelli automatici e. L’utilizzo del dispositivo per far diventare verdi iè una perfetta dimostrazione del potenziale di. Sebbene la maggior parte dei...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Flipper Zero semina il caos, un hacker modifica i semafori della città - - 24Trends_Italia : 9. Emanuela Orlandi - 5mille+ 10. Flipper Zero - 5mille+ 11. PNRR - 5mille+ 12. Tsitsipas - 5mille+ 13. Principe Ha… - MofetaGalactica : con mi primer sueldo m comprare un flipper zero ???? - Gabry89 : @ptkdev @PayPal @Gioxx Cazzate. Vallo a dire a quelli di Flipper Zero. E' successo anche a me e mi hanno bloccato i… - tecnoandroidit : Flipper Zero, il multitool per hacker etici e appassionati di tecnologia - -