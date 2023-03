Firmato l’accordo col Conservatorio | Mastella | “Tutto pronto per i lavori alla scuola Pietà”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il sindaco Clementehastamanequadro per sancire lo scambio di immobili motivato da finalità istituzionali e di pubblico interesse tra il Comune di Benevento e ilNicola Sala. Come noto, l’intesa assegna all’istituzione musicale il San Vittorino e a Palazzo Mosti l’ex collegio dei Padri Scolopi. Proprio nella struttura di via Bartolomeo Camerario si trasferiranno le attività didattiche della, il cui edificio sarà oggetto didi riqualificazione funzionale e messa in sicurezza. “La sottoscrizione del– spiega il sindaco– completa il percorso che permetterà di iniziare i...