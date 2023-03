Firenze, chiesto l’ergastolo per Elona Kalesha. Accusata di avere ucciso e fatto a pezzi i genitori del fidanzato (Di giovedì 30 marzo 2023) La Procura di Firenze ha chiesto la condanna all’ergastolo per Elona Kalesha, la cittadina albanese Accusata di aver ucciso e fatto a pezzi i genitori del suo ex fidanzato, i coniugi albanesi Shpetim e Teuta Pasho, i cui resti vennero ritrovati dentro quattro valigie abbandonate in un terreno vicino al carcere fiorentino di Sollicciano. La richiesta della pena è stata formulata nell’udienza di oggi del processo durante la requisitoria dei pubblici ministeri Ornella Galeotti e Beatrice Giunti. La coppia di coniugi albanesi era misteriosamente sparita nel 2015 ma l’omicidio è stato scoperto solo nel dicembre del 2020 con il ritrovamento casuale delle valigie abbandonate da tempo in un campo agricolo. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 marzo 2023) La Procura dihala condanna alper, la cittadina albanesedi averdel suo ex, i coniugi albanesi Shpetim e Teuta Pasho, i cui resti vennero ritrovati dentro quattro valigie abbandonate in un terreno vicino al carcere fiorentino di Sollicciano. La richiesta della pena è stata formulata nell’udienza di oggi del processo durante la requisitoria dei pubblici ministeri Ornella Galeotti e Beatrice Giunti. La coppia di coniugi albanesi era misteriosamente sparita nel 2015 ma l’omicidio è stato scoperto solo nel dicembre del 2020 con il ritrovamento casuale delle valigie abbandonate da tempo in un campo agricolo. ...

