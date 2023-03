Fiorentina, Italiano recupera Terzic. Ma Jovic resta in dubbio in vista dell’Inter (Di giovedì 30 marzo 2023) Seduta di allenamento pomeridiana per la Fiorentina che, in vista della sfida della ventottesima giornata di Serie A contro l’Inter, ha lavorato sul campo dell’Artemio Franchi. Mister Vincenzo Italiano ha pienamente recuperato il terzino Aleksa Terzic, ma ancora non sa se potrà contare su Luka Jovic, che resta in dubbio per la partita di sabato sera. L’attaccante serbo sta risolvendo l’infezione virale accusata nei giorni scorsi, ma dovrà effettuare ancora allenamenti individuali. In gruppo i quattro reduci dagli impegni con le nazionali, Amrabat, Barak, Milenkovic e Gonzalez, mentre Kouamè è rimasto a lavorare questo pomeriggio al centro sportivo ‘Davide Astori’. Nella giornata di domani Italiano presenterà la gara contro i ... Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Seduta di allenamento pomeridiana per lache, indella sfida della ventottesima giornata di Serie A contro l’Inter, ha lavorato sul campo dell’Artemio Franchi. Mister Vincenzoha pienamenteto il terzino Aleksa, ma ancora non sa se potrà contare su Luka, cheinper la partita di sabato sera. L’attaccante serbo sta risolvendo l’infezione virale accusata nei giorni scorsi, ma dovrà effettuare ancora allenamenti individuali. In gruppo i quattro reduci dagli impegni con le nazionali, Amrabat, Barak, Milenkovic e Gonzalez, mentre Kouamè è rimasto a lavorare questo pomeriggio al centro sportivo ‘Davide Astori’. Nella giornata di domanipresenterà la gara contro i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Fiorentina, #Italiano recupera #Terzic. Ma #Jovic resta in dubbio in vista dell'#Inter - DavideMardegan : @fran_palu No Italiano della fiorentina no. Meglio straniero ?? - Fiorentinanews : Tre le assenze di Italiano nella seduta odierna. Manca un nazionale, ma c'è un ritorno importante - FOTO… - violanews : ?? La #Fiorentina si prepara in vista della sfida di #SanSiro contro l'#Inter: tanti i dubbi nella testa di Vincenzo… - Fiorentinanews : #DiBiagio: '#Italiano ha creato una doppia #Fiorentina col turnover continuo ed i risultati gli danno ragione. La s… -