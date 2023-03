Fiorentina, due recuperi per Italiano. Solo due assenti in allenamento – Sky (Di giovedì 30 marzo 2023) Vincenzo Italiano anche oggi pomeriggio ha diretto l’allenamento pomeridiano, eccezionalmente all’interno dello stadio Franchi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono due i giocatori recuperati mentre restano due gli assenti. LE ULTIME – La Fiorentina anche questo pomeriggio si è riunita in allenamento per preparare la sfida in programma sabato alle 18 a San Siro contro l’Inter. Buone notizie per Vincenzo Italiano che oltre ad aver recuperato Aleksa Terzic, ha riaccolto in gruppo anche Nico Gonzalez. I due sembrerebbero ormai recuperati per la sfida contro i nerazzurri. Oltre Salvatore Sirigu, Solo altri due assenti in allenamento: Kouamé che ha lavorato al centro sportivo e Luka Jovic, che ha svolto ... Leggi su inter-news (Di giovedì 30 marzo 2023) Vincenzoanche oggi pomeriggio ha diretto l’pomeridiano, eccezionalmente all’interno dello stadio Franchi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sono due i giocatori recuperati mentre restano due gli. LE ULTIME – Laanche questo pomeriggio si è riunita inper preparare la sfida in programma sabato alle 18 a San Siro contro l’Inter. Buone notizie per Vincenzoche oltre ad aver recuperato Aleksa Terzic, ha riaccolto in gruppo anche Nico Gonzalez. I due sembrerebbero ormai recuperati per la sfida contro i nerazzurri. Oltre Salvatore Sirigu,altri duein: Kouamé che ha lavorato al centro sportivo e Luka Jovic, che ha svolto ...

