Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Fiorentina, bufera stadio: i dubbi dell’Ue sul Pnrr per il Franchi: I fondi da destinare allo stadio? Verifiche eu… -

FIRENZE - Il nuovo stadio Franchi si farà davvero nei modi e nei tempi annunciati dal sindaco Nardella E se sì, con quali soldi E dove andrà a giocare lanelle due stagioni (2024 - 2025 e 2025 - 2026) in cui, sempre da programma, i cantieri renderanno inagibile l'impianto Domande di una questione che si sapeva sarebbe stata convulsa; ...Anche Maldini, Massara e Cardinale nella. Crisi Milan, le accuse di giornalisti e tifosi ... 1 punto con, Salernitana e Udinese. Non può essere il cammino di una squadra che indossa ...... si qualificano ai quarti i bianconeri, Roma e. L'unica eliminata è la Lazio di Maurizio ... Sul 'Corriere dello Sport' l'apertura è dedicata, oltre alle italiane in Europa, allapost ...

TS: rassegna stampa nazionale e fiorentina Stefano

I fondi da destinare allo stadio Verifiche europee in corso. Se saltasse il piano, toccherebbe al Governo o a investitori privati ...Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...