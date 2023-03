Fiocco rosa o azzurro? Il settimanale Chi l'ha chiesto ad alcuni amici della conduttrice di Dazn, al quarto mese di gravidanza (Di giovedì 30 marzo 2023) Sarà un’estate in rosa per Diletta Leotta: la conduttrice di Dazn è incinta, aspetta il primo figlio dal compagno, il calciatore tedesco Loris Karius. Una dolce attesa confermata anche via social con un tenero video della coppia di futuri genitori che ha subito fatto il giro del web. E sulla quale emergono i primi dettagli. Diletta Leotta, vita pubblica e privata della conduttrice guarda le foto Leggi anche › Diletta Leotta è ... Leggi su iodonna (Di giovedì 30 marzo 2023) Sarà un’estate inper Diletta Leotta: ladiè incinta, aspetta il primo figlio dal compagno, il calciatore tedesco Loris Karius. Una dolce attesa confermata anche via social con un tenero videocoppia di futuri genitori che ha subito fatto il giro del web. E sulla quale emergono i primi dettagli. Diletta Leotta, vita pubblica e privataguarda le foto Leggi anche › Diletta Leotta è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matricolina89 : @Noemis30 E pensare che lui mi sa invece che avrebbe preferito il fiocco rosa... Visto che mette sempre le bimbe...… - Castelluccio_PG : Fiocco rosa a Castelluccio - newsdinapoli : Fiocco rosa in casa Rocco-Legorano #Festeggiamenti & Movida - offertedi_oggi : ?? Fiocco Nascita Bimba in Tulle Rosa con nome personalizzato ricamato ?? A 21,99€ ?? - SuperOfferteXyz : ?? Fiocco Nascita Bimba in Tulle Rosa con nome personalizzato ricamato ?? A 21,99€ ?? -