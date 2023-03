Finti corrieri per truffare un’anziana | arresti due uomini

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAmalfi (Sa) – I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, questa mattina, hanno eseguito su richiesta della Procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno, un’ordinanza cautelare aglidomiciliari nei confronti di Vincenzo Mazzola e Francesco Frascogna, accusati di truffa aggravata. Nel 2022 i due, spacciandosi per dei, si fecero consegnare da un’80enne di Maiori, 15mila euro in contanti per perfezionare una fantomatica consegna per il nipote, che in caso di mancato ritiro avrebbe scaturito gravi conseguenze legali per il congiunto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.