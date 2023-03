(Di giovedì 30 marzo 2023) (Adnkronos) – Da lunedì 27 marzo è disponibile su tutte le piattaforme di podcasting “Se”, il nuovo podcast diprodotto da(Clicca qui per ascoltare il podcast). Cinque episodi in cui cinque protagonisti (tre donne e due uomini) raccontano le proprie storie di cambiamento e in che modo il denaro e il risparmio hanno condizionato le loro scelte. Una gestione oculata del proprio patrimonio e un’attenta analisi delle ricadute economiche possono, infatti, influire positivamente sulla vita di tutti. “Se” è dunque un progetto unico nel suo genere che, accanto allo storytelling puro, affronta anche questioni pratiche. A raccogliere queste storie, una persona che ha vissuto in prima persona un’esperienza di cambiamento: Corinna De Cesare, ...

Fineco e Hypercast presentano: "Se potessi avere" Adnkronos

