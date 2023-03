Finale Grande Fratello Vip 7, i pronostici rivelano il nome del possibile vincitore (Di giovedì 30 marzo 2023) Nelle ultime ore è stato fatto un importante sondaggio da Tag24 riguardante la Finale del Grande Fratello vip 7 che andrà in onda il prossimo 3 aprile 2023 su Canale 5. I finalisti che hanno raggiunto l’ultima puntata del reality ad ora sono Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Uno tra Milena Miconi e Alberto De Pisis, attualmente al televoto, si unirà loro nella Finale e potrà contendersi il titolo di vincitore. GF Vip 7, chi sarà il sesto finalista? Secondo i principali forum dedicati al reality show, la concorrente Milena Miconi sembra essere in vantaggio su Alberto De Pisis per raggiungere la Finale. Nel forum Grande Fratello forum free, Milena ha ricevuto il 70,96% dei voti, mentre Alberto ha ricevuto ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 30 marzo 2023) Nelle ultime ore è stato fatto un importante sondaggio da Tag24 riguardante ladelvip 7 che andrà in onda il prossimo 3 aprile 2023 su Canale 5. I finalisti che hanno raggiunto l’ultima puntata del reality ad ora sono Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Giaele De Donà, Edoardo Tavassi e Nikita Pelizon. Uno tra Milena Miconi e Alberto De Pisis, attualmente al televoto, si unirà loro nellae potrà contendersi il titolo di. GF Vip 7, chi sarà il sesto finalista? Secondo i principali forum dedicati al reality show, la concorrente Milena Miconi sembra essere in vantaggio su Alberto De Pisis per raggiungere la. Nel forumforum free, Milena ha ricevuto il 70,96% dei voti, mentre Alberto ha ricevuto ...

