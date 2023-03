FIM, Fabbrica Italiana Motoscafi svela in anteprima il terzo modello della gamma Regina (Di giovedì 30 marzo 2023) Cividate al Piano. Con un evento dedicato a clienti, stakeholder e media, FIM – Fabbrica Italiana Motoscafi ha aperto al pubblico il nuovo stabilimento di Cividate al Piano (BG), un moderno sito produttivo che si sviluppa su oltre 5000 m2, occupa circa 70 persone tra dipendenti e appaltatori esterni. Lo stabilimento, inaugurato con il taglio dal nastro alla presenza del sindaco di Cividate al Piano Gianni Forlani e dei soci Corrado Piccinelli, Manuela Barcella e Vannis Marchi, comprende le aree di progettazione, di costruzione, di collaudo in vasca fino a 50 piedi e di consegna ai clienti, oltre agli uffici relativi. L’investimento nel nuovo sito produttivo si è reso necessario a seguito del grande successo dei primi due modelli presentati da FIM: le imbarcazioni open 340 Regina (a sua volta entrofuoribordo e ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 marzo 2023) Cividate al Piano. Con un evento dedicato a clienti, stakeholder e media, FIM –ha aperto al pubblico il nuovo stabilimento di Cividate al Piano (BG), un moderno sito produttivo che si sviluppa su oltre 5000 m2, occupa circa 70 persone tra dipendenti e appaltatori esterni. Lo stabilimento, inaugurato con il taglio dal nastro alla presenza del sindaco di Cividate al Piano Gianni Forlani e dei soci Corrado Piccinelli, Manuela Barcella e Vannis Marchi, comprende le aree di progettazione, di costruzione, di collaudo in vasca fino a 50 piedi e di consegna ai clienti, oltre agli uffici relativi. L’investimento nel nuovo sito produttivo si è reso necessario a seguito del grande successo dei primi due modelli presentati da FIM: le imbarcazioni open 340(a sua volta entrofuoribordo e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ShareMySea_IT : FIM - Fabbrica Italiana Motoscafi inaugura il nuovo sito produttivo e svela il terzo modello della gamma Regina… - NauticaReport : FIM - Fabbrica Italiana Motoscafi inaugura il nuovo sito produttivo e svela in anteprima il terzo modello della gam… - velaemotore : FIM - Fabbrica Italiana Motoscafi inaugura il nuovo sito produttivo e svela il terzo modello della gamma Regina - PressMareItalia : Fabbrica Italiana Motoscafi inaugura il nuovo sito produttivo #fabbricaitalianamotoscafi #sitoproduttivo #barca a… - blame_theartist : @torto_michele capo della FIM CISL, sindacato dei metalmeccanici, con una laurea in scienze politiche, quindi non h… -