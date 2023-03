Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Filippine: incendio traghetto, bilancio sale ad almeno 31 morti: I soccorritori hanno salvato 230 persone -

E' salito ad almeno 31 morti il bilancio dell'incendio del traghetto Mary Joy 3, nel sud delle, che stava viaggiando da Zamboanga City, sull'isola di Mindanao, verso l'isola di Jolo, nella provincia di Sulu. Lo rendono noto fonti ufficiali. "Abbiamo registrato prima 13 morti, poi 18 ...... adesso sul debito a 10 anni lepagano il 6,3 per cento di tasso di interessi. Che è ... I paesi emergenti a rischio Se salgono i tassi negli Stati Uniti,il costo del debito americano e ...... mentre dovrebbero essere eliminate le appositenegli aeroporti. La multa per chi trasgredisce ... Al contrario, in alcuni Stati, come Regno Unito, Nuova Zelanda e, il vaping è ...

Filippine: sale a 31 il bilancio delle vittime dell'incendio nel traghetto Il Tirreno

Manila, 30 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – E’ salito ad almeno 31 vittime il bilancio dell’incendio scoppiato ieri notte a bordo di un traghetto al largo dell’isola di Basilan, nelle Filippine ...(ANSA) - MANILA, 30 MAR - E' salito ad almeno 31 morti il bilancio dell'incendio del traghetto Mary Joy 3, nel sud delle Filippine, che stava viaggiando da Zamboanga City, sull'isola di Mindanao, ...