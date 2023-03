Filippine: incendio traghetto, bilancio sale ad almeno 31 morti (Di giovedì 30 marzo 2023) E' salito ad almeno 31 morti il bilancio dell'incendio del traghetto Mary Joy 3, nel sud delle Filippine, che stava viaggiando da Zamboanga City, sull'isola di Mindanao, verso l'isola di Jolo, nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 marzo 2023) E' salito ad31ildell'delMary Joy 3, nel sud delle, che stava viaggiando da Zamboanga City, sull'isola di Mindanao, verso l'isola di Jolo, nella ...

