Filippine | incendio su un traghetto nel sud del Paese | almeno 12 persone sono morte

Un traghetto che trasportava circa 250 passeggeri e membri dell'equipaggio ha preso fuoco mentre era in navigazione tra le isole delle Filippine e almeno 10 persone sono morte. Diverse persone risultano ancora disperse. Il traghetto era in rotta verso Jolo, cittadina nella provincia di Sulu, dalla città portuale meridionale di Zamboanga.

Almeno 12 persone sono morte e 230 sono state portate in salvo in seguito all'incendio di un traghetto nel sud delle Filippine. «Sono stati trovati dodici corpi, tre dei quali di bambini, anche di sei ...Secondo quanto ricostruito dalle autorità, l'imbarcazione Lady Mary Joy 3 stava viaggiando da Zamboanga City, sull'isola di Mindanao, verso l'isola di Jolo, nella provincia di Sulu, quando è scoppiato ...