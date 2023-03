Figli nati da coppie omogenitoriali, il parlamento europeo condanna “le istruzioni date dal governo al comune di Milano” (Di giovedì 30 marzo 2023) Si sposta in Europa il dibattitto innescato dallo stop richiesto dal governo al comune di Milano di registrare sui certificati di nascita i nomi dei genitori non biologici natia da coppie omogenitoriali. L’Eurocamera ha approvato l’emendamento al testo della Risoluzione sullo Stato di diritto che “condanna le istruzioni date dal governo italiano alla municipalità di Milano di sospendere la registrazione delle adozioni delle coppie omogenitoriali”. L’emendamento è stato presentato dal gruppo di Renew europe e supportato da Sinistra, Verdi e Socialisti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 marzo 2023) Si sposta in Europa il dibattitto innescato dallo stop richiesto dalaldidi registrare sui certificati di nascita i nomi dei genitori non biologicia da. L’Eurocamera ha approvato l’emendamento al testo della Risoluzione sullo Stato di diritto che “ledalitaliano alla municipalità didi sospendere la registrazione delle adozioni delle”. L’emendamento è stato presentato dal gruppo di Renew europe e supportato da Sinistra, Verdi e Socialisti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

