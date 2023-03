Figli di coppie gay – PVF: Vergognosa ingerenza da UE (Di giovedì 30 marzo 2023) Figli coppie gay. Pro Vita Famiglia: Vergognosa ingerenza da UE. Governo non si faccia intimidire – «L’ingerenza del Parlamento Europeo – afferma Jacopo Coghe (nella foto) di Pro Vita Famiglia – che condanna l’Italia per lo stop alle trascrizioni dei “Figli” delle coppie gay è gravissima e Vergognosa. Non esistono “Figli” di coppie gay. Due uomini e due donne non possono avere Figli. Esistono bambini di cui coppie gay si sono dotate sfruttando pratiche barbare e illegali nella gran parte del mondo come l’utero in affitto e la compravendita di gameti umani. A violare i diritti di quei bambini non è lo Stato che non riconosce all’anagrafe il “padre-bis” o la “madre-bis”, ma la stessa ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 30 marzo 2023)gay. Pro Vita Famiglia:da UE. Governo non si faccia intimidire – «L’del Parlamento Europeo – afferma Jacopo Coghe (nella foto) di Pro Vita Famiglia – che condanna l’Italia per lo stop alle trascrizioni dei “” dellegay è gravissima e. Non esistono “” digay. Due uomini e due donne non possono avere. Esistono bambini di cuigay si sono dotate sfruttando pratiche barbare e illegali nella gran parte del mondo come l’utero in affitto e la compravendita di gameti umani. A violare i diritti di quei bambini non è lo Stato che non riconosce all’anagrafe il “padre-bis” o la “madre-bis”, ma la stessa ...

