Figli di coppie gay, l’Europa condanna l’Italia per lo stop alle registrazioni (Di giovedì 30 marzo 2023) Figli di coppie gay: l’Europa condanna l’Italia (il governo Meloni) per lo stop alle registrazioni. Il provvedimento era nell’aria già da qualche giorno e adesso è arrivata l’ufficialità: il Parlamento europeo ha approvato l’emendamento al testo della risoluzione sulla “Situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea” che “condanna le istruzioni date dal governo italiano alla municipalità di Milano di sospendere la registrazione delle adozioni delle coppie omogenitoriali”. Il Parlamento europeo “ritiene che questa decisione porterà inevitabilmente alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro Figli; ritiene che tale azione ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 30 marzo 2023)digay:(il governo Meloni) per lo. Il provvedimento era nell’aria già da qualche giorno e adesso è arrivata l’ufficialità: il Parlamento europeo ha approvato l’emendamento al testo della risoluzione sulla “Situazione dello Stato di diritto nell’Unione europea” che “le istruzioni date dal governo italiano alla municipalità di Milano di sospendere la registrazione delle adozioni delleomogenitoriali”. Il Parlamento europeo “ritiene che questa decisione porterà inevitabilmente alla discriminazione non solo delledello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro; ritiene che tale azione ...

