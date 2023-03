Figli di coppie gay, il Parlamento europeo condanna l'Italia: 'Revochi la decisione' (Di giovedì 30 marzo 2023) Il governo Meloni impone lo stop alla registrazione in anagrafe dei Figli delle coppie omogenitoriali? Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Bruxelles, ha approvato un emendamento alla ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 marzo 2023) Il governo Meloni impone lo stop alla registrazione in anagrafe deidelleomogenitoriali? Il, riunito in sessione plenaria a Bruxelles, ha approvato un emendamento alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ? IL PARLAMENTO EUROPEO CONDANNA IL GOVERNO ITALIANO PER LO STOP ALLE REGISTRAZIONI DEI FIGLI DI COPPIE OMOGENITORI… - ZanAlessandro : Il Parlamento Europeo ha appena condannato il governo Meloni per lo stop alle registrazioni dei figli di coppie del… - ultimora_pol : ??Il Parlamento Europeo 'condanna le istruzioni impartite dal governo italiano al Comune di #Milano di non registra… - Giusepp36604431 : @DarioNardella Non figli di coppie, ma figli acquistati da coppie - ulell : @Brizioful @ultimora_pol Capisco che voti pd, ma almeno le elementari devi averle fatte . -