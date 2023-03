Figli coppie omosessuali | il Parlamento Europeo condanna l’Italia sullo stop alle registrazioni

(Di giovedì 30 marzo 2023) Ilha approvato un emendamento al testo della RisoluzioneStato di diritto, presentato da Renew Europe, gruppo supportato da Sinistra, Verdi e Socialisti, che ha portato alladeldopo lodeidi. Solo pochi giorni fa il sindaco di Milano Giuseppe Sala aveva dato loprocedure di trascrizione dei bambini nati da genitori gay. La decisione era arrivata in seguito a una circolare firmata il 10 marzo 2023 dal prefetto Renato Saccone, in cui si indicava che “Non è consentita in Italia la registrazione nell’atto di nascita dei bambini nati dadello ...

digay: l'Europa condanna l'Italia (il governo Meloni) per lo stop alle registrazioni. Il provvedimento era nell'aria già ...... prima di arrivare in Ue, si è aperta in Italia con le istruzioni date dal governo italiano al Comune di Milano : la richiesta è stata quella di non registrare più idiomogenitoriali . ...'Con tutti i problemi che abbiamo in Europa, oggi si parla proprio di questo, sarà forse un grande problema per scomodare l'aula del Parlamento Europeo a parlare di una questione italiana Ho cercato ...

e sottolineiamo tutti, i figli delle famiglie arcobaleno, nessuno escluso". (ANSA).Roma, 30 mar. “Il Parlamento europeo condanna il governo italiano per la scelta di non registrare più i figli delle coppie omogenitoriali. Per l’Europa l’Italia discrimina e viola i diritti dei minori ...