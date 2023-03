Figli coppie gay | Ue condanna l’Italia per lo stop alle registrazioni

(Di giovedì 30 marzo 2023) L’Eurocamera ha approvato l’emendamento al testo della Risoluzione sullo Stato di diritto che “le istruzioni date dal governo italiano alla municipalità di Milano di sospendere la registrazione delle adozioni first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : ? IL PARLAMENTO EUROPEO CONDANNA IL GOVERNO ITALIANO PER LO STOP ALLE REGISTRAZIONI DEI FIGLI DI COPPIE OMOGENITORI… - ultimora_pol : ??Il Parlamento Europeo 'condanna le istruzioni impartite dal governo italiano al Comune di #Milano di non registra… - ZanAlessandro : Il Parlamento Europeo ha appena condannato il governo Meloni per lo stop alle registrazioni dei figli di coppie del… - top_amo_noi : RT @trash_italiano: ? IL PARLAMENTO EUROPEO CONDANNA IL GOVERNO ITALIANO PER LO STOP ALLE REGISTRAZIONI DEI FIGLI DI COPPIE OMOGENITORIALI… - livic751 : RT @fratotolo2: “Figli di coppie gay” Ok perfetto, quando da una coppia gay nascerà un bambino, verrà registrato. #uteroinaffitto https:/… -

... che ha espresso: 'condanna per le istruzioni impartite dal governo italiano al Comune di Milano di non registrare più idiomogenitoriali' . Il diktat è arrivato dal governo Meloni da ...Roma, 30 mar. " "Il Parlamento europeo condanna il governo italiano per la scelta di non registrare più idelleomogenitoriali. Per l'Europa l'Italia discrimina e viola i diritti dei minori e ritiene che questo sia un grave attacco alla comunità Lgbtqi+". Così su Twitter l'eurodeputata del Pd ...'L'ingerenza del Parlamento Europeo che condanna l'Italia per lo stop alle trascrizioni dei '' dellegay è gravissima e vergognosa. Non esistono '' digay. Due uomini e due donne non possono avere. Esistono bambini di cuigay si sono dotate sfruttando pratiche barbare e illegali nella gran parte del mondo come l'utero ...

Al punto da voler affidare tutti i figli a lei. E non è detto che la coppia abbia intenzione di fermarsi a quota tre. Giusy Buscemi, infatti, non ha mai nascosto il suo amore per le famiglie numerose.L’artista, compagno di Katia Follesa, dalla cui unione è nata la figlia Agata, 13 anni ... In passato i due artisti sono stati anche separati e hanno affrontato la terapia di coppia. «E anche quella ...