Figli coppie gay | il Parlamento europeo condanna l' Italia per lo stop alle registrazioni

(Di giovedì 30 marzo 2023) L'emendamento è stato presentato dal gruppo di Renew europe e supportato da Sinistra, Verdi e Socialisti. Il sindaco Sala: «Lo avevamo detto, non ci arrendiamo»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Il Parlamento europeo ha appena approvato questo sull’Italia e i figli delle coppie ?????? nella relazione annuale su… - DarioNardella : Firenze è pronta a riprendere la registrazione dei figli di coppie omogenitoriali che vivono e risiedono nel nostro… - ultimora_pol : ??Il Parlamento Europeo 'condanna le istruzioni impartite dal governo italiano al Comune di #Milano di non registra… - OFOTELA208 : RT @ZanAlessandro: Il Parlamento Europeo ha appena condannato il governo Meloni per lo stop alle registrazioni dei figli di coppie dello st… - legalizzas : RT @AlbertoLetizia2: Altre figuracce internazionali. Il Parlamento europeo condanna le istruzioni impartite dal governo Meloni al Comune di… -

Il testo sottolinea come "questa decisione porterà inevitabilmente alla discriminazione non solo delledello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro". Gli eurodeputati aggiungono ...leggi anchegay, a Milano protesta contro lo stop delle registrazioni FOTOGALLERY ©Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacaomogenitoriali, ecco le città dove si ...Leggi Anche 'daomogenitoriali Diritti negati. Il giudice che deve decidere sulle revoche delle iscrizioni può discostarsi dalla Cassazione' Molti sindaci stanno però proseguendo. Una ...

Fecondazione eterologa e maternità surrogata: i figli delle coppie dello stesso sesso e la legge che non c’è,... Corriere della Sera

"Condanna le istruzioni impartite dal governo italiano al Comune di Milano di non registrare più i figli di coppie omogenitoriali". Il Parlamento europeo, si legge ancora nell'emendamento, "ritiene ...(Adnkronos) - Il Parlamento Europeo ha approvato per alzata di mano, in plenaria a Bruxelles, un emendamento presentato da Renew Europe che "condanna le istruzioni impartite dal governo italiano al ...