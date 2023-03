FIFA 23: Antoine Griezmann POTM di marzo de LaLiga (Di giovedì 30 marzo 2023) E’ Antoine Griezmann il POTM di marzo de LaLiga! Ad annunciarlo è stata EA Sports che ha mostrato anche la sua card con valutazione 89 che prossimamente sarà disponibile su FUT tramite SBC 3 games 2 goals 1 assistCongratulations @AntoGriezmann, March's @LaLiga #POTM #FIFA23 #FUT pic.twitter.com/idPfjNBkd6— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) March 30, 2023 SBC Antoine Griezmann POTM di marzo DE LaLiga SBC ANCORA NON DISPONIBILE SU FUT Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di sfide creazione rosa di FIFA 23 Ultimate Team Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 30 marzo 2023) E’ildide! Ad annunciarlo è stata EA Sports che ha mostrato anche la sua card con valutazione 89 che prossimamente sarà disponibile su FUT tramite SBC 3 games 2 goals 1 assistCongratulations @Anto, March's @23 #FUT pic.twitter.com/idPfjNBkd6— EA SPORTS(@EASPORTS) March 30, 2023 SBCdiDESBC ANCORA NON DISPONIBILE SU FUT Si completa così la guida dedicata a questo gruppo di sfide creazione rosa di23 Ultimate Team

