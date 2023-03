Fiera Campionaria di Venticano: la macchina organizzativa verso la44esimaedizione (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ tutto pronto per la 44esima edizione della Fiera Campionaria di Venticano promossa dalla Pro Loco locale. La macchina organizzativa procede spedita per accogliere espositori provenienti da ogni parte d’Italia. L’expo torna nelle sue date storiche, dal 22 al 26 aprile 2023, nei giorni sabato, lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00; domenica e martedì 25 aprile orario continuato. Gli espositori sono già tutti pronti con le attrezzature, macchine e tanto altro del settore dell’agricoltura, agroalimentare, del wedding, florovivaismo, giardinaggio, edilizia, mobili e arredoper esterni. Anche quest’anno non mancheranno eventi, novità ed ospiti speciali. La Pro Loco di Venticano, sotto la guida della giovane presidente ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ tutto pronto per la 44esima edizione delladipromossa dalla Pro Loco locale. Laprocede spedita per accogliere espositori provenienti da ogni parte d’Italia. L’expo torna nelle sue date storiche, dal 22 al 26 aprile 2023, nei giorni sabato, lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 21:00; domenica e martedì 25 aprile orario continuato. Gli espositori sono già tutti pronti con le attrezzature, macchine e tanto altro del settore dell’agricoltura, agroalimentare, del wedding, florovivaismo, giardinaggio, edilizia, mobili e arredoper esterni. Anche quest’anno non mancheranno eventi, novità ed ospiti speciali. La Pro Loco di, sotto la guida della giovane presidente ...

