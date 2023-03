“Fiducia in Piantedosi”, il Ministro Abodi prende tempo sulla trasferta dei tifosi del Feyernoord a Roma (Di giovedì 30 marzo 2023) La trasferta ancora non certa dei tifosi del Feyernoord per la partita contro la Roma in Europa League sta diventando un problema di ordine pubblico importante per il nostro Paese. La partita si disputerà giovedì 20 aprile, dopo che a Rotterdam ci sarà l’andata il 13 aprile. Quello che si vuole evitare è tutta la serie di problemi che sono accaduti il 20 febbraio 2015, quando le due squadre si sono affrontate sempre in Europa League e i tifosi olandesi hanno fatto danni a diverse opere storiche di Roma, addirittura alla meravigliosa Barcaccia di Piazza di Spagna, realizzata da Pietro Bernini insieme al figlio Gian Lorenzo. Tutta la UEFA Europa League è su DAZN. Attiva ora Le parole di Abodi Oggi sulla possibilità di vietare la vendita dei biglietti ai ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 marzo 2023) Laancora non certa deidelper la partita contro lain Europa League sta diventando un problema di ordine pubblico importante per il nostro Paese. La partita si disputerà giovedì 20 aprile, dopo che a Rotterdam ci sarà l’andata il 13 aprile. Quello che si vuole evitare è tutta la serie di problemi che sono accaduti il 20 febbraio 2015, quando le due squadre si sono affrontate sempre in Europa League e iolandesi hanno fatto danni a diverse opere storiche di, addirittura alla meravigliosa Barcaccia di Piazza di Spagna, realizzata da Pietro Bernini insieme al figlio Gian Lorenzo. Tutta la UEFA Europa League è su DAZN. Attiva ora Le parole diOggipossibilità di vietare la vendita dei biglietti ai ...

