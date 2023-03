FI, Barelli: 'Noi meloniani? Siamo berlusconiani, altrimenti non hai vita lunga' (Di giovedì 30 marzo 2023) - La battuta oggi ad Omnibus, nella prima intervista televisiva al neo eletto capogruppo alla Camera, nominato al posto di Alessandro ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 30 marzo 2023) - La battuta oggi ad Omnibus, nella prima intervista televisiva al neo eletto capogruppo alla Camera, nominato al posto di Alessandro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #omnibus L'acclamazione di Paolo #Barelli come capogruppo di #ForzaItalia è un cambiamento della linea politica del… - vivereroma : Forza Italia, Barelli: 'Nessun malumore, noi governisti ma non yes man' -