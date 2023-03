Festa Scudetto a Piazza Plebiscito su prenotazione: l’ex sindaco non ci sta! (Di giovedì 30 marzo 2023) Napoli sempre più vicino alla conquista del suo terzo Scudetto, nel frattempo però iniziano ad entrare nel vivo le varie possibilità su quella che sarà la Festa legata al tricolore. Nonostante le varie ipotesi però sarà difficile prevedere quello che accadrà in città sia il giorno dell’aritmetica sia il 4 giugno, giorno che sancirà la fine del campionato. Nelle ultime ore si è esposto anche l’ex sindaco Luigi De Magistris sull’eventuale possibilità di festeggiare in Piazza del Plebiscito ma con una prenotazione. Di seguito le sue dichiarazioni accompagnate da una fotografia della vecchia Festa Scudetto del Napoli nel 1990. De Magistris sulla Festa Scudetto “Festa ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 marzo 2023) Napoli sempre più vicino alla conquista del suo terzo, nel frattempo però iniziano ad entrare nel vivo le varie possibilità su quella che sarà lalegata al tricolore. Nonostante le varie ipotesi però sarà difficile prevedere quello che accadrà in città sia il giorno dell’aritmetica sia il 4 giugno, giorno che sancirà la fine del campionato. Nelle ultime ore si è esposto ancheLuigi De Magistris sull’eventuale possibilità di festeggiare indelma con una. Di seguito le sue dichiarazioni accompagnate da una fotografia della vecchiadel Napoli nel 1990. De Magistris sulla...

