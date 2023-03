Festa scudetto a Napoli: si temono rapine e omicidi, agenti in borghese a presidiare la città (CorMez) (Di giovedì 30 marzo 2023) Chi ha vissuto i festeggiamenti per il secondo scudetto del Napoli ha ancora negli occhi cosa successe in città, scrive il Corriere del Mezzogiorno: “una bolgia festosa, ma a tratti anche pericolosa e generò comunque un inevitabile degrado”. Ora che la storia sembra sul punto di ripetersi e che la città è già colorata di azzurro, si teme cosa potrebbe accadere durante i festeggiamenti, quando la certezza dello scudetto sarà matematica. Il quotidiano ne scrive, annunciando quali saranno le misure in programma da parte delle forze dell’ordine, che già si preparano all’appuntamento. Si teme un’impennata di rapine e anche di omicidi: i festeggiamenti sono da sempre occasione di atti criminali. Ecco perché il dispiegamento di forze dell’ordine sarà massimo. Ci saranno ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) Chi ha vissuto i festeggiamenti per il secondodelha ancora negli occhi cosa successe in, scrive il Corriere del Mezzogiorno: “una bolgia festosa, ma a tratti anche pericolosa e generò comunque un inevitabile degrado”. Ora che la storia sembra sul punto di ripetersi e che laè già colorata di azzurro, si teme cosa potrebbe accadere durante i festeggiamenti, quando la certezza dellosarà matematica. Il quotidiano ne scrive, annunciando quali saranno le misure in programma da parte delle forze dell’ordine, che già si preparano all’appuntamento. Si teme un’impennata die anche di: i festeggiamenti sono da sempre occasione di atti criminali. Ecco perché il dispiegamento di forze dell’ordine sarà massimo. Ci saranno ...

