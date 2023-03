Festa scudetto a Napoli, attenzione alta sui monumenti (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Mantenere alta l’attenzione a tutela dei monumenti cittadini per evitare che siano oggetto di vandalismi in occasione dei festeggiamenti per il probabile scudetto del Napoli”. È l’invito di Gennaro Rispoli, presidente dell’Osservatorio Centro Storico Unesco, che si è riunito oggi nel palazzo del Consiglio comunale, alla presenza del vicesindaco, Laura Lieto. “Già si registrano atti vandalici in questi giorni”, denuncia Rispoli, che ha anche sottolineato come “la partita per la credibilità della città si gioca sulla salvaguardia del centro storico”. Nel corso della riunione il consigliere Gennaro Esposito ha lanciato la proposta per un coinvolgimento in questa ‘azione di sensibilizzazione’ dei calciatori e della società affermando che “sarebbe ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– “Mantenerel’a tutela deicittadini per evitare che siano oggetto di vandalismi in occasione dei festeggiamenti per il probabiledel”. È l’invito di Gennaro Rispoli, presidente dell’Osservatorio Centro Storico Unesco, che si è riunito oggi nel palazzo del Consiglio comunale, alla presenza del vicesindaco, Laura Lieto. “Già si registrano atti vandalici in questi giorni”, denuncia Rispoli, che ha anche sottolineato come “la partita per la credibilità della città si gioca sulla salvaguardia del centro storico”. Nel corso della riunione il consigliere Gennaro Esposito ha lanciato la proposta per un coinvolgimento in questa ‘azione di sensibilizzazione’ dei calciatori e della società affermando che “sarebbe ...

