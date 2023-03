Festa della comunità Sikh di Bergamo, 4mila persone in corteo: come cambia la viabilità (Di giovedì 30 marzo 2023) Bergamo. Sabato primo aprile torna per alcune vie della città la tradizionale processione della comunità Sikh di Bergamo. Ogni anno, infatti, oltre 4000 persone si riversano lungo un percorso prestabilito per celebrare la nascita della propria comunità: quest’anno l’appuntamento è appunto il prossimo sabato con ritrovo in piazza Pontida, punto da cui la partenza della processione religiosa è prevista intorno alle ore 12.30. Da qui il corteo percorrerà via Moroni fino all’intersezione con via Carducci, svolterà a sinistra in direzione di largo Tironi, imboccherà via San bernardino e quindi, svoltando a sinistra, impegnerà via Spino, fino a raggiungere il piazzale nel quale si svolge il mercato del ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 marzo 2023). Sabato primo aprile torna per alcune viecittà la tradizionale processionedi. Ogni anno, infatti, oltre 4000si riversano lungo un percorso prestabilito per celebrare la nascitapropria: quest’anno l’appuntamento è appunto il prossimo sabato con ritrovo in piazza Pontida, punto da cui la partenzaprocessione religiosa è prevista intorno alle ore 12.30. Da qui ilpercorrerà via Moroni fino all’intersezione con via Carducci, svolterà a sinistra in direzione di largo Tironi, imboccherà via San bernardino e quindi, svoltando a sinistra, impegnerà via Spino, fino a raggiungere il piazzale nel quale si svolge il mercato del ...

