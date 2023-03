“Fermate” il donatore seriale di sperma | ha più di 500 figli | una mamma racconta la sua drammatica storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 marzo 2023) Ildiè stato denunciato. Il musicista olandese 41enne, Jonathan Mejier, avrebbe fatto nascere, grazie alla sua gentile donazionetica, oltre 500 bambini sparpagliati tra una dozzina di cliniche olandesi. Del resto nei Paesi Bassi c’è un tetto per la vendita dipregiato: 25 (che non è peraltro poco). In Italia, ad esempio, 10 è già il limite massimo. E non si tratta di questioni etiche più o meno retrò, ma di ovvia riproduzione imparentata senza saperlo. Se infattie di Mejier si incontrano tra di loro e magari si riproducono in una serie infinita alla Matrix il rischio di malattie e anomalie genetiche è altissimo. Ma torniamo al musicista in questione. Perché per compiere questa dispersione irrefrenabile di seme oltre ...