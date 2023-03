Femminicidio a Terni, donna accoltellata in casa: fermato il compagno (Di giovedì 30 marzo 2023) Una lite, poi l’aggressione. Una donna è stata uccisa in casa a Terni, in Umbria, nella sua abitazione in via del Crociere, zona Borgo Rivo, e il compagno è stato fermato dalla polizia. La ricostruzione di quanto è accaduto è ancora oggetto di indagine da parte degli agenti che, con la squadra mobile e la scientifica, sono arrivati sul posto. Secondo quanto è emerso dalle prime informazioni raccolte, la donna sarebbe stata ferita a morte con un coltello o con un oggetto contundente. La Procura di Terni sta coordinando le indagini degli inquirenti. Secondo Il Messaggero, la vittima aveva 60 anni ed è stata colpita dal marito mentre era al telefono con il figlio, al quale avrebbe chiesto aiuto prima di morire: «Papà mi vuole uccidere». Ieri, 29 marzo, a Tuoro sul ... Leggi su open.online (Di giovedì 30 marzo 2023) Una lite, poi l’aggressione. Unaè stata uccisa in, in Umbria, nella sua abitazione in via del Crociere, zona Borgo Rivo, e ilè statodalla polizia. La ricostruzione di quanto è accaduto è ancora oggetto di indagine da parte degli agenti che, con la squadra mobile e la scientifica, sono arrivati sul posto. Secondo quanto è emerso dalle prime informazioni raccolte, lasarebbe stata ferita a morte con un coltello o con un oggetto contundente. La Procura dista coordinando le indagini degli inquirenti. Secondo Il Messaggero, la vittima aveva 60 anni ed è stata colpita dal marito mentre era al telefono con il figlio, al quale avrebbe chiesto aiuto prima di morire: «Papà mi vuole uccidere». Ieri, 29 marzo, a Tuoro sul ...

