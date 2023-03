Felicissima Sera 2023 ospiti seconda puntata 31 marzo: Annalisa da Pio e Amedeo (Di giovedì 30 marzo 2023) Felicissima Sera 2023 ospiti seconda puntata 31 marzo Dopo l’ottimo successo con la prima Serata, Pio e Amedeo tornano venerdì 31 marzo 2023 su Canale 5 con il secondo appuntamento di “Felicissima Sera – All Inclusive”. Altri grandi protagonisti di primo piano tra musica live e momenti di irriverente comicità. Pio e Amedeo proseguono la loro missione rielaborando il grande varietà con la loro brillante leggerezza. Big della musica italiana, campioni sportivi, i volti più amati della TV italiana, gli attori del grande schermo: tutti consapevoli che su quel palco può accadere di tutto. Ecco chi sono gli ospiti della ... Leggi su spettacoloitaliano (Di giovedì 30 marzo 2023)31Dopo l’ottimo successo con la primata, Pio etornano venerdì 31su Canale 5 con il secondo appuntamento di “– All Inclusive”. Altri grandi protagonisti di primo piano tra musica live e momenti di irriverente comicità. Pio eproseguono la loro missione rielaborando il grande varietà con la loro brillante leggerezza. Big della musica italiana, campioni sportivi, i volti più amati della TV italiana, gli attori del grande schermo: tutti consapevoli che su quel palco può accadere di tutto. Ecco chi sono glidella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... imluca_ : @carlo234556 stavo recuperando la discussione qui - MikeleS03 : @ilGerrino92 E venerdì a felicissima sera, hai saputo? - redazionerumors : 'Io so guaglione', 'TU TU TU TA TA TA' e 'La foglia di bambù' conquistano il pubblico di Felicissima Sera - All inc… - Matt85Mortal : Dato che Felicissima Sera è registrato vuol dire che chi era la' ha ascoltato @NaliOfficial con Mon Amour in antepr… - thyselforever : 4nn4l1s4 ospite a felicissima sera perché doveva pur fare un passo falso sembrava strano -