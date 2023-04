Fedez: pronta la nuova edizione di LOVE ME, il concerto di beneficenza (Di giovedì 30 marzo 2023) Fedez torna a riempire Piazza Duomo con il concerto di beneficenza LOVE MI, in programma per il 27 giugno 2023 e completamente gratuito. La nuova edizione vedrà come protagonisti lo stesso Federico, J-AX e molti altri ospiti, in sostegno dell’Associazione Andrea Tudisco OdV. L’evento musicale ideato dal celebre rapper milanese, gestito dalla Fondazione Fedez e organizzato da DOOM ENTERTAINMENT in collaborazione con il Comune di Milano, torna a riscaldare il capoluogo lombardo. Alla luce della forte responsabilità sociale dimostrata dal cantautore negli ultimi anni, il concerto prevede una raccolta fondi per l’Associazione Andrea Tudisco, fondata nel 1997 in memoria del piccolo Andrea, malato di leucemia linfoblastica e scomparso a soli 10 anni. ... Leggi su diredonna (Di giovedì 30 marzo 2023)torna a riempire Piazza Duomo con ildiMI, in programma per il 27 giugno 2023 e completamente gratuito. Lavedrà come protagonisti lo stesso Federico, J-AX e molti altri ospiti, in sostegno dell’Associazione Andrea Tudisco OdV. L’evento musicale ideato dal celebre rapper milanese, gestito dalla Fondazionee organizzato da DOOM ENTERTAINMENT in collaborazione con il Comune di Milano, torna a riscaldare il capoluogo lombardo. Alla luce della forte responsabilità sociale dimostrata dal cantautore negli ultimi anni, ilprevede una raccolta fondi per l’Associazione Andrea Tudisco, fondata nel 1997 in memoria del piccolo Andrea, malato di leucemia linfoblastica e scomparso a soli 10 anni. ...

