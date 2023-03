Fedez | il retroscena sul film con Jennifer Aniston | “Ecco com’è andato il provino”

(Di giovedì 30 marzo 2023) In occasione dell’ultimo appuntamento di Muschio Selvaggio, gli ascoltatori hanno appreso cheha fatto unper uncon. Ebbene sì ed è proprio il rapper milanese a raccontare i dettagli della sua esperienza a Luis Sal e Rovazzi, il quale anticipa che non andò affatto bene. L’argomento è stato affrontato in occasione dell’imminente uscita del sequel delper cuiha fatto il, Murder Mystery, condividendo su Instagram anche la scena che avrebbe dovuto interpretare nel primo capitolo.: il racconto del suoNel 2019 fu disponibile su Netflix ilMurder Mystery, la storia di una coppia di coniugi che, durante una vacanza organizzata per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : «Ho fatto un provino per un film con Jennifer Aniston»: Fedez svela il retroscena sul suo tentato ingresso a Hollyw… - andreastoolbox : «Ho fatto un provino per un film con Jennifer Aniston»: Fedez svela il retroscena sul suo tentato ingresso a Hollyw… -

... rifilando una frecciata: 'Se ho in serbo un tormentone estivo conNo, quel mondo non fa per ... Si sta infatti vociferando di un possibile approdo in prima serata, secondo un grande...... giornalista che firma anche per Dagospia alcuni dei più interessantie indiscreti dal ..., ecco l'ultimo "agguato" alla FerragniFabio Rovazzi ha comunque voluto sapere qualchee ha chiesto: ' "E come è andata" ,ha subito risposto convinto: " Mah, secondo me ho fatto un figurone " . Per quanto riguardo il ...

«Ho fatto un provino per un film con Jennifer Aniston»: Fedez svela ... Best Movie

Fedez ammette di aver preso parte a dei provini per un film per Netflix, Murder Mystery, che ha per protagonisti i suoi due attori preferiti, Jennifer Aniston e Adam Sandler.Al Bano snobba Fedez: non ci sarà nessun tormentone estivo con lui Il cantautore pugliese continua a essere un punto di riferimento nel panorama ...