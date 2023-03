Federico Fashion Style, fan preoccupati per la sua salute: le foto dall’Egitto (Di giovedì 30 marzo 2023) Personaggi tv. Federico Fashion Style, fan preoccupati per la sua salute: è irriconoscibile – Per avere notizie un tempo dei personaggi famosi bisognava stare con l’orecchio teso davanti al televisore oppure correre in edicola per comprare un settimanale di gossip. Oggi invece basta andare su Instagram, diventata per molti vip un po’ come la propria casa. Tra quelli più seguiti del momento certamente Federico Fashion Style, che è peraltro molto attivo sui social. Le sue ultime foto però hanno messo in agitazione i fan, che temono che il giovane abbia qualche importante problema di salute. leggi anche: Federico Fashion Style, confessione da brividi sulla figlia: ... Leggi su tvzap (Di giovedì 30 marzo 2023) Personaggi tv., fanper la sua: è irriconoscibile – Per avere notizie un tempo dei personaggi famosi bisognava stare con l’orecchio teso davanti al televisore oppure correre in edicola per comprare un settimanale di gossip. Oggi invece basta andare su Instagram, diventata per molti vip un po’ come la propria casa. Tra quelli più seguiti del momento certamente, che è peraltro molto attivo sui social. Le sue ultimeperò hanno messo in agitazione i fan, che temono che il giovane abbia qualche importante problema di. leggi anche:, confessione da brividi sulla figlia: ...

