Fedele: "Napoli non convince con le big. Non meritava con Roma e Milan"

Enrico Fedele ritiene che il Napoli non convince con le big, infatti non meritava le vittorie con Roma e Milan

Enrico Fedele ha espresso il suo parere su un aspetto legato al Napoli ai microfoni di Radio Marte: "Il Napoli non convince, quando gioca contro le big italiane e tra i tifosi c'è chi ha paura? Se facciamo un'analisi, posso dare ragione a chi la pensa così, perché abbiamo battuto la Roma senza meritarlo ed abbiamo vinto col Milan con demerito. Contro le grandi, insomma, abbiamo sempre qualche difficoltà".

Per Fedele il Napoli ha sempre difficoltà contro le grandi

Fedele ha poi proseguito: "L'approdo eventuale alle Semifinali ..."

