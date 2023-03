Fatture per operazioni inesistenti: scatta il sequestro (Di giovedì 30 marzo 2023) Fatture per operazioni inesistenti in provincia di Caserta. Smantellato sistema fraudolento di una società “cartiera” Fatture per operazioni inesistenti in provincia di Caserta. Il 10 marzo scorso, la Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito un decreto di sequestro preventivo diretto e per equivalente nei confronti di sei indagati. Tutti iniziati a vario titolo, di “emissione e di utilizzo di Fatture per operazioni inesistenti”. Ad emettere il provvedimento cautelare il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il provvedimento è l’epilogo di una complessa indagine, delegato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere alla Tenenza di Piedimonte Matese. L’indagine è volta al ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 30 marzo 2023)perin provincia di Caserta. Smantellato sistema fraudolento di una società “cartiera”perin provincia di Caserta. Il 10 marzo scorso, la Guardia di Finanza di Caserta ha eseguito un decreto dipreventivo diretto e per equivalente nei confronti di sei indagati. Tutti iniziati a vario titolo, di “emissione e di utilizzo diper”. Ad emettere il provvedimento cautelare il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il provvedimento è l’epilogo di una complessa indagine, delegato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere alla Tenenza di Piedimonte Matese. L’indagine è volta al ...

