Fatture false per frodare Iva, sei indagati nel Casertano (Di giovedì 30 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPiedimonte Matese (Ce) – E' di quasi 1,4 milioni di euro il valore della frode fiscale (poco più di un milione di Iva e 377mila euro di Ires) scoperta dalla Guardia di Finanza a Piedimonte Matese (Caserta), e relativa a quattro aziende operanti nel settore della fabbricazione di calzature che sono risultate controllate dalle stesse persone e destinate proprio a consumare la frode attraverso un giro di Fatture per operazioni inesistenti. L'indagine è stata coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e ha portato al sequestro da parte dei finanzieri della Tenenza di Piedimonte di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie, a carico di sei indagati. Tra le quattro società coinvolte nella frode c'era anche la cosiddetta "cartiera", una società cioè fittizia il cui scopo era solo di creare costi inesistenti ...

