Fast & Furious 4: l'auto guidata da Paul Walker va all'asta per una cifra milionaria (Di giovedì 30 marzo 2023) La Nissan Skyline guidata da Brian O'Conner in Fast & Furious 4, personaggio interpretato da Paul Walker, è stata ufficialmente messa all'asta. Tra le numerose vetture di lusso guidate dal compianto Paul Walker in Fast & Furious spicca senz'altro la Nissan Skyline utilizzata nel quarto capitolo del franchise, uscito nel 2009. L'auto in questione, personalizzata da Daryl Alison di Kaizo Industries, sarà messa all'asta per oltre 1 milione di dollari come riportato dal portale This is Money. Tra le caratteristiche speciali della Nissan figurano una gabbia di sicurezza personalizzata, un PC montato sul cruscotto e sedili da corsa OMP personalizzati ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 marzo 2023) La Nissan Skylineda Brian O'Conner in4, personaggio interpretato da, è stata ufficialmente messa all'. Tra le numerose vetture di lusso guidate dal compiantoinspicca senz'altro la Nissan Skyline utilizzata nel quarto capitolo del franchise, uscito nel 2009. L'in questione, personalizzata da Daryl Alison di Kaizo Industries, sarà messa all'per oltre 1 milione di dollari come riportato dal portale This is Money. Tra le caratteristiche speciali della Nissan figurano una gabbia di sicurezza personalizzata, un PC montato sul cruscotto e sedili da corsa OMP personalizzati ...

